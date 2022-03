Le Sparta Bertrange est au bord de l'implosion

Joueurs cadres du Sparta, Chris Wulff, Pit Hoffmann et Jean De Marchi ne se sentent plus reconnus à Bertrange, qui parie sur les jeunes. Courtisés, ils pourraient partir cet été.

De Marchi, Wulff et Hoffman, ici avec Hublart et Smith, se décideront après la réunion avec le comité prévue jeudi.

La politique d'intégration des jeunes menée par le Sparta de Philippe Giberti n'a pas fait que des heureux cette saison. Alors que les champions en titre ont été sortis en Final Six, plusieurs joueurs cadres envisagent de partir. La réunion prévue jeudi soir avec le comité sera décisive.

«Je respecte le club qui m'a toujours soutenu. Mais cette saison, j'ai eu le sentiment de servir de bouche-trou. J'ai été blessé et je trouve normal qu'on investisse dans les jeunes mais on pouvait faire mieux tout en les intégrant», explique Jean De Marchi, 27ans, qui estime à 70 % ses chances de partir. Contern, Soleuvre et Mondorf (N2) ont fait part de leur intérêt.