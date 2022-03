Basket luxembourgeois : Le Sparta renoue avec la Coupe de Luxembourg

Le Sparta a remporté, samedi, la Coupe de Luxembourg face au T71, tenant

du titre (89-66).

Le Sparta s'est imposé face à Dudelange devant plus de 3 000 spectateurs à la Coque.

«Si l'équipe est au top, elle est capable de tout», notait le président du Sparta Romain Hoffmann. Quelques minutes plus tôt, ses protégés avaient réussi le tour de force de mettre à mal la machine à marquer qu'était le T71 depuis le début de la saison.

«Les clés du match étaient de bloquer Tom Schumacher (NDLR: 21 points) et d'empêcher Stephens (NDLR: seulement 12 pts) d'enflammer le match. Mission accomplie», précisait aussi le Bertrangeois Patrick Arbaut (14 pts).

Rapidement menés, les Dudelangeois, qui accusaient 11points de retard à la fin du premier quart temps (24-13), peinaient à développer leur jeu offensif. «Malgré notre bon retour après la pause, le Sparta a fini beaucoup plus fort». Ruffato (7 pts) et ses coéquipiers du T71 étaient pourtant revenus à hauteur des Bertrangeois au retour des vestiaires (41-41), mais allaient ensuite voir Grant (27 points) et Smith (22points) anéantir leurs derniers espoirs.