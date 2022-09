Confidences : Le spectacle de Florence Foresti «lui a sauvé la vie»

Alors qu’elle sera bientôt en tournée avec son nouveau spectacle «Boys Boys Boys», Florence Foresti s’est confiée sur son métier qu’elle aime tant. Interviewée dans «Quotidien», sur TMC, lundi soir, l’humoriste a parlé du one-woman-show qu’elle avait présenté de 2018 à 2019. Elle avait alors dû attendre trois ans, avant de retrouver son public. «Épilogue» est vraiment venu me sauver la vie. J’avais besoin de remonter sur scène parce que c’est un peu le seul endroit où je suis heureuse en vrai», a expliqué celle qui joue dans une nouvelle série sur Canal +, qu’elle a écrite et réalisée.

Il faut dire que ses prestations scéniques lui donnent le sentiment d’avoir «une fausse vie». Ce qui amuse beaucoup la Française de 48 ans. «Quand on est quelqu’un d’autre, qu’on incarne un personnage, on s’extrait du réel, a-t-elle dit. Donc en fait, sur scène, je n’ai pas d’âge, je n’ai pas de sexe, je n’ai pas de genre, je n’ai presque plus de corps… Je suis un peu désincarnée et je jubile».