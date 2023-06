Journée de la police 2023: Le spectaculaire show de la police grand-ducale à Belval

1 / 16 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

La traditionnelle Journée de la police, organisée ce dimanche 18 juin, à Esch-Belval, a ravi petits et grands. De nombreuses familles n'auraient raté cet événement sous aucun prétexte. «Pour une promenade avec les enfants, et mon fils Fabio, on a pensé que ce serait un bon moment», nous a expliqué Alessandra, originaire de Belvaux, et satisfaite du déplacement.

«Les véhicules de police et de pompiers, ce sont les attractions du jour. S'asseoir sur une moto ou assister à une intervention policière, c'est très impressionnant. On voulait venir en train, mais il y en avait moins que d'habitude, alors on est venu en voiture».

Au moment où nous avons rencontré Manuella, originaire de Dudelange, elle était déjà là depuis 1h30. «On a regardé les véhicules et ma fille Mia est montée sur une moto», nous a-t-elle indiqué.

«Les policiers, des êtres humains comme tout le monde»

«On a fait un petit tour des stands et on a surtout écouté ce que racontaient les policiers. Cela ne donnera peut-être pas envie à ma fille d'embrasser une carrière de policière, car elle est très timide, mais entendre les policiers parler de leur métier, c'est très intéressant».

Pour l'occasion, Cindy n'a pas hésité à se déplacer depuis Levelange, dans la commune de Beckerich. «Mon mari est policier et on est ici pour découvrir toutes les sections», nous a-t-elle confié. «Assister à une démo des unités spéciales, c'est vraiment quelque chose. Les enfants sont toujours impressionnés par les policiers.

Ce type de journée, c'est très important, car les policiers ont, à tort, une mauvaise réputation. Ce sont des êtres humains comme tout le monde et ils ne font que leur travail. Et c'est souvent très compliqué».

Susciter des vocations

Des ateliers où les enfants pouvaient poudrer leurs empreintes digitales ont fait un carton au pied des hauts-fourneaux d'Esch-Belval. «Depuis l'ouverture, on a dû recevoir près de 200 personnes, s'est félicitée, en début d'après-midi, Chloé Lucius, responsable de la police scientifique au sein de la police judiciaire. «On est aussi là pour montrer qu'il y a d'autres jobs à l'intérieur de la police.