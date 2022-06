Invasion russe : Le spectre de l’«Holodomor» hante les Ukrainiens

Moscou est accusée d’utiliser la nourriture comme arme, en bombardant notamment des réserves de céréales. Sur place, on craint «une extermination par la faim», comme dans les années 30.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, fichu rouge sur la tête, elle peut entendre les missiles voler depuis sa belle petite maison bleu ciel en bois du village de Tcheremouchna, dans la région de Kharkiv. De quoi lui rappeler de très mauvais souvenirs. «Nous avons survécu uniquement en faisant cuire une pomme de terre et de la farine moulue chaque jour», affirme celle qui vit avec trois poules et un bout de jardinet.

Sa pension d’invalidité de 2 000 hryvnia par mois (environ 64 euros) ne lui permet qu’une subsistance où chaque sou compte, dans une cuisine fonctionnant toujours au four à bois et où des branches de bouleau jonchent le sol pour assainir la pièce à vivre.

Les Russes «nous ont déjà volé beaucoup de céréales et ils sont capables de tout prendre», lance-t-elle à l’AFP, en esquissant un signe de croix. Comme beaucoup, Maria craint le retour de l’«Holodomor», terme ukrainien désignant «l’extermination par la faim» des paysans en 1932 et 1933 par le régime soviétique et qui fit plusieurs millions de morts selon les estimations des historiens.