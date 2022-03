Le sport et la mode cohabitent à leur manière

Un musée londonien inaugure aujourd’hui une exposition sur la relation entre le sport et la mode.

«L’exposition examine la relation entre la mode et le sport, et plus particulièrement la façon dont les vêtements de sport ont influencé la mode ces quinze à vingt dernières années», indique Ligaya Salazar, la conservatrice de l’exposition «Fashion VS Sport».