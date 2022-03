Le Sri Lanka refuse de négocier

Les États-Unis et l'Union européenne ont eu beau plaidé mardi en faveur d’une discution sur les conditions de reddition des indépendantistes tamouls, cela n’a eu aucun effet.

Mardi, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Norvège - médiateurs et bailleurs de fonds au Sri Lanka - avaient exhorté les LTTE à "discuter avec le gouvernement sri-lankais des modalités pour mettre fin aux hostilités, dont le dépôt de leurs armes et la renonciation à la violence".