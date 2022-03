Inondations : Le stade de Maracana sous les eaux

La pelouse du stade mythique et ses vestiaires sont totalement inondés à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la métropole brésilienne lundi.

Le Maracana, construit pour le Mondial de foot de 1950, et considéré comme le plus grand stade du monde, s'est transformé en une immense piscine pleine d'une eau marron et les dégâts rendent improbable la tenue du match du Groupe 8 de la Coupe Libertadores prévu mercredi soir entre le club local de Flamengo et Universidad de Chile.