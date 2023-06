JPEE: Le staff médical soigne des athlètes et des journalistes

Même s’ils ont réquisitionné deux suites avec vue sur la mer, ils le jurent, ils n’ont pas encore eu une seconde pour mettre les pieds dans l’eau. Les soignants qui accompagnent la délégation luxembourgeoise ont embarqué dans leurs bagages onze tables de traitement et onze malles de matériel médical.

Installé au 6e étage de l’hôtel, le centre de soins accueille des athlètes du matin au soir, mais il est également à disposition des membres de la délégation, de leurs familles sur place, et même des journalistes… «Toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin au Luxembourg peuvent venir nous consulter, en cas de besoin» expliquent le Docteur Felix Hoffmann, et la kinésithérapeute Nina Goedert.

Petits bobos et blessures de 6h30 du matin à minuit

Ils font partie des douze personnes (3 médecins, 9 kinés) qui se relaient toute la journée sur place et sur les sites de compétition. «Hier, on a préparé des basketteurs dès 6h30 du matin, et la dernière consultation a eu lieu peu avant minuit» racontent-ils.