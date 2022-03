Le Standard retrouve ses lettres de noblesse

Auteur de très belles performances sur la scène européenne cette saison, le Standard de Liège ne veut pas en rester là.

«Le Standard est une équipe de classe européenne. Il n’y a plus aucun doute là-dessus», affirmait ainsi le quotidien madrilène «AS», après le match face à Séville. Fort de ce renouveau, qui coïncide aussi avec les bons résultats de l'équipe nationale belge, les dirigeants du Standard semblent avoir repris goût à l'Europe.

«J’ai le sentiment que la Coupe UEFA est plus importante qu’un second titre d’affilée aux yeux de nos dirigeants», a ainsi déclaré cette semaine Steven Defour. Un nouveau pas pourrait être franchi dès ce soir en Serbie. En cas de victoire, les Liégeois seraient quasiment assurés d'être qualifiés pour les 16es. Et cerise sur le gâteau de cet excellent début de saison, la cote des joueurs ne cesse de grimper.