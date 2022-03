Le Standard s'est relancé

Auteur d’un match solide, le Standard de Liège a obtenu mercredi trois points mérités face à l'Olympiakos. Les Grecs, obnubilés par le nul, ont oublié de jouer.

Grâce aux buts signés Mbokani et Jovanovic, les Rouches ont réalisé une bonne opération et reviennent ainsi à deux longueurs (et une meilleure différence de buts) de la seconde place occupée par leur adversaire du jour.