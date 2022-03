Le Statec a peint le tableau du Luxembourg en 2008

LUXEMBOURG - Saviez-vous que les prix à la consommation au Luxembourg étaient plus bas qu'en Belgique, mais plus élevés qu'en France et qu'en Allemagne en moyenne? Que la productivité du pays a atteint le même niveau que lors de la crise de la sidérurgie en 1975? Que les Luxembourgeois sont beaucoup plus nombreux à se dire heureux que la moyenne européenne?