Au Luxembourg: Le Statec annonce deux tranches d'index

Hors produits pétroliers, l'inflation reste en effet à plus de 4,5%, notamment en raison des prix des services (+2,9%), et par des effets saisonniers comme les billets d'avion (+18,3% entre juin et juillet) et les voyages à forfait (+17,8%). Les prix de l'alimentaire baissent, eux, pour la première fois depuis près de deux ans. Seulement -0,1% entre juin et juillet, mais la tendance est là. S'y ajoutent des marchés de l'énergie qui se détendent enfin un peu, avec le gaz naturel à son plus bas, depuis deux ans, et un prix de l'électricité en baisse aussi.