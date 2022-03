Mode urbaine : Le streetwear a su faire sa révolution

LUXEMBOURG- Dans l'univers du streetwear, la mode a énormément évolué depuis 10 ans. Fini les jean baggy et tee-shirt XXL, place aux pantalons resserrés...

Dans un passé récent, le look streetwear répondait à certains codes vestimentaires bien cadrés. Pour ressembler au Jay-Z des années 2000, tout fan de hip-hop se devait d'assortir son jean baggy à son tee-shirt XXL, et de coiffer sa tête d'une casquette New-Era et d'un du-rag. Autant de tendances à ranger au placard aujourd'hui.

Les pantalons resserrés ont remplacé les baggys. Quant au tee-shirt, tout se joue sur l'originalité des motifs. «En ce moment, les symboles indiens font fureur. Certains achèteront un produit pour ce qu'il représente, par exemple une casquette à l'effigie d'une équipe de basket en particulier. D'autres ne s'intéresseront qu'au design», précise Rui Mirodo, 28 ans, gérant de la boutique Rebounce, à Luxembourg-Ville. Dans une culture aussi dynamique, mieux vaut ne pas rester déconnecté des tendances américaines, qui s'enrichissent de jour en jour au gré des clips vidéo des stars du hip-hop. «Toute la journée, je suis connecté sur YouTube pour observer le style des rappeurs. Et je ne me prive pas d'un voyage aux États-Unis tous les trois mois, histoire de prendre le pouls du mouvement», détaille Rui.

Pourtant, les changements profonds apparus dans la mode urbaine depuis les années 2000 ont tout à voir avec l'évolution du hip-hop, devenu beaucoup plus hybride, et tourné vers les autres cultures. «Avant, le streetwear ne s'adressait qu'aux fans purs et durs de rap US. Aujourd'hui, les goûts musicaux des clients sont beaucoup plus diversifiés. Seul le port du bling-bling permet encore de différencier les férus de rap des autres», explique Rui.