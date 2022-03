Tradition de Remich : Le Stréimännchen brûlé sous une pluie battante

REMICH – Tradition respectée en ce mercredi des Cendres sur les bords de la Moselle. Malgré un bonhomme de paille capricieux, et humide, l’hiver a été chassé comme il se doit.

Et d’autant plus cette année alors que la pluie glacée aurait pu facilement doucher l’enthousiasme des plus fervents spectateurs. Mais encore une fois, les habitants de Remich étaient au rendez-vous. Tout comme les danseurs autour du Stréimännchen qui ont accompagné la pauvre poupée jusqu’à l’échafaud au milieu du pont traversant la Moselle. Le tout sur une marche funèbre jouée par les membres de l’Harmonie Concordia de Remich.