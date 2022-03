Le sud de l'Europe reste en alerte pour les feux

Si le front

des incendies était plus calme dimanche, le sud de l’Europe reste en alerte.

Le front des incendies semblait dimanche un peu plus calme dans le sud de l’Europe, où huit personnes sont mortes ces derniers jours, mais la vigilance restait maximale, en particulier en Espagne et en Italie. Les incendies qui ont fait deux victimes jeudi en Italie avaient nettement diminué dans le sud du pays alors que les températures étaient en légère baisse.

Quatre des huit incendies étaient en cours en Sardaigne, les autres étant localisés en Sicile, Calabre et Basilicate. 15 000 à 25000 hectares sont partis en fumée et les dommages sont évalués à environ 80 millions d’euros.

En Espagne, où six pompiers ont été tués, les principaux incendies étaient en majorité contenus, mais le gouvernement maintenait le niveau d’alerte maximal, alors que plus de 20 000 hectares sont déjà partis en fumée.

En Aragon, où la province de Teruel est la plus touchée avec 11 700 hectares ravagés depuis mercredi, le gouvernement régional espérait contrôler au cours de la journée de dimanche trois des principaux incendies.