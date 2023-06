Le sud des Etats-Unis sous une dangereuse vague de chaleur

Une vague de chaleur frappe durement le sud des Etats-Unis, en particulier le Texas et la Louisiane, avec des températures «dangereuses» qui devraient durer encore plusieurs jours et dans lesquelles les experts pointent le rôle du réchauffement climatique. Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains sont sous le coup d'alertes à la chaleur extrême, avec des températures dépassant souvent les 40°C.

L'épisode touche également une partie du Nouveau-Mexique, de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama, et le nord de la Floride. «Cette vague de chaleur est plus intense, plus étendue, et probablement aussi plus longue» que ce qu'elle aurait été sans l'impact des activités humaines, a déclaré Andrew Pershing, vice-président en charge de la science pour l'ONG Climate Central.