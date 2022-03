Demande d'indémisation : Le «suicide politique» d'Ingrid Betancourt

La demande d'indemnisation présentée par Ingrid Betancourt à l'État colombien, pour ses six ans passées entre les mains de la guérilla des FARC, est vue comme un «suicide politique».

«Ce qu'elle a fait est un suicide politique qui semble dévoiler son intention de quitter ce pays de manière définitive», a écrit l'hebdomadaire colombien Semana, qui a placé sa photo en une, sous un seul mot: «honteux». Selon un communiqué du parquet, qui devra examiner cette requête «aux fins de conciliation» le 5 août, la Franco-Colombienne et sa famille ont demandé 15 milliards de pesos (huit millions de dollars), et non 13 comme annoncé précédemment.