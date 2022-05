Infrastructures au Luxembourg : Le super pont de l'A3 est complet

LUXEMBOURG - Ce week-end, les deux clés d’arc ont été placées sur le pont de l'A3 qui, une fois installé, sera un des plus grands ponts ferroviaires d'Europe.

Visuellement, il ne manque désormais rien sur le super pont qui enjambera l'A3 entre Luxembourg et Bettembourg au niveau de la Croix de Gasperich: les deux éléments centraux, les deux clés d'arc, ont été mis en place ce week-end, les derniers des 36 morceaux que compte l'ouvrage.

Pour installer ces pièces maîtresses de presque 40 tonnes, à plus de 42 m de hauteur, il a fallu deux grues monumentales de 300 tonnes qui ont levé les éléments et les ont «posés au millimètre près», indiquent les CFL. Une équipe de 20 soudeurs et de 6 monteurs a permis de fixer le tout, en quatre heures.