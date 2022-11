Mondial 2022 : Le superbe coup franc de Rashford face aux Gallois

L'Angleterre s'est qualifiée mardi pour les huitièmes de finale du Mondial 2022, où elle affrontera le Sénégal, à la faveur d'une victoire tranquille contre le pays de Galles (3-0), acquise grâce à Marcus Rashford et Phil Foden, convaincants pour leur première en tant que titulaires dans la compétition. Les Three Lions terminent invaincus et en tête de la poule B devant les États-Unis, victorieux dans le même temps de l'Iran (1-0) et qui rallient aussi les huitièmes.