Zone euro : Le superviseur bancaire attendu au début 2013

Dès l'année prochaine, la supervision des banques de la zone euro voulue par la Commission européenne sera activée.

En attendant, plusieurs sujets «vont et doivent être tranchés dans les prochains jours», dans l'optique d'une présentation des propositions de la Commission d'ici au discours sur l'état de l'Union que doit prononcer son président, José Manuel Barroso, le 12 septembre devant le Parlement européen, à Strasbourg.

S'il est certain que «la BCE jouera un rôle central» dans ce mécanisme et sera «au cœur de ce système de superviseur unique pour la zone euro», la difficulté consiste notamment à trouver un équilibre avec les pays n'appartenant pas à la zone euro. Il faut notamment veiller à instaurer une «bonne coopération entre la BCE, l'Autorité bancaire européenne (EBA) et les superviseurs nationaux».