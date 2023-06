Football: Le supporter qui a agressé le joueur de Rodez placé en garde à vue

Mais, arrivé derrière le but, il a été bousculé par un spectateur.

Le joueur de Rodez Lucas Buades partait fêter un but à Bordeaux, vendredi soir lors de la dernière journée de Ligue 2.

Quatre hommes ont été placés en garde à vue après l’interruption du match Bordeaux-Rodez , crucial pour le dénouement de la Ligue 2 et la montée éventuelle du FC Metz en Ligue 1, vendredi soir, dont l’agresseur présumé d’un joueur ruthénois, a-t-on appris samedi auprès du parquet.

La police a interpellé ce supporter bordelais qui a reconnu être descendu sur le terrain et avoir poussé au niveau de la gorge l’ailier de Rodez Lucas Buades, au moment où ce dernier fêtait le but de l’ouverture du score à la 22e minute.

«Il a eu le sentiment d'avoir été nargué»

«Il a reconnu les faits et a présenté des excuses. Il a dit avoir un peu ''disjoncté'' et avoir eu le sentiment d’avoir été nargué», a déclaré Olivier Étienne, procureur de la République adjoint. «Au terme de l’enquête, nous donnerons une réponse pénale à ces faits (…) C’est un comportement inadmissible, c’est une violence qui n’a pas sa place.»

Selon le quotidien Sud Ouest, le mis en cause est un habitant… d’Annecy, autre club «victime» des événements de la soirée, puisque si la victoire de Rodez était entérinée, la formation haut-savoyarde serait reléguée en National.

Trois autres gardes à vue

Les autres gardes à vue concernent un homme ayant outragé et frappé un stadier, ainsi que deux spectateurs ayant pénétré sur l’aire de jeu, une infraction de moindre gravité. Ces derniers ont été relâchés samedi, a précisé Olivier Étienne.

Selon le parquet, Lucas Buades n’a été examiné que par le médecin de son club et un médecin urgentiste présent au stade; un examen médical ultérieur devrait établir la durée exacte d’une éventuelle ITT. Le joueur, qui ne s’est pas rendu à l’hôpital contrairement à ce qui a été dit vendredi soir, est reparti avec ses coéquipiers dans le car de Rodez.

«La prétendue gravité de la blessure» de Lucas Buades

«Notre camarade, connu pour son calme et sa mesure, avait fait, comme d’autres, des centaines de kilomètres pour voir le match. La passion a pris le dessus sur la raison», écrivent les Ultras bordelais en présentant leurs «sincères excuses» pour ce «cauchemar».

Ils regrettent néanmoins la décision d’arrêt définitif du match, «largement disproportionnée» à leurs yeux, remettant en cause «la prétendue gravité de la blessure» de Lucas Buades.

Décision lundi

Avec la promotion du Havre (1er, 75 pts) et la victoire de Metz (2e, 72 pts) vendredi soir, Bordeaux (3e, 69 pts) est désormais suspendu à cette procédure disciplinaire et peut craindre une décision qui torpillerait ses rêves de remontée dans l’élite et enverrait Metz en Ligue 1.