Carnet noir: Le «Susan Boyle coréen» est mort à 33 ans

Le chanteur coréen Choi Sung-bong a été retrouvé mort à son domicile de Séoul le mardi 20 juin 2023, a fait savoir la police de la capitale de Corée du Sud. Cet artiste de 33 ans s’était fait connaître en 2011 grâce à sa participation au télécrochet «Korea’s Got Talent», duquel il avait terminé deuxième.

Alors âgé de 22 ans, il avait ému les téléspectateurs par son histoire – à l’âge de 5 ans, il s’était enfui d’un orphelinat dans lequel il était battu et avait ensuite vécu seul dans la rue durant dix ans – ainsi que par sa voix. Il avait alors été surnommé le «Susan Boyle coréen» et la vidéo de son audition avait fait le buzz dans le monde entier, jusqu’à être partagée par Justin Bieber, rappelle le Hollywood Reporter.

La carrière de Choi Sung-bong avait connu un coup d’arrêt en 2021. Cette année-là, le chanteur avait faire croire qu’il souffrait de plusieurs cancers et lancé une campagne de financement pour pouvoir payer ses traitements. La supercherie avait été découverte par un journaliste et Choi Sung-bong avait admis avoir menti et présenté des excuses.