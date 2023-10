Le suspect de la tuerie dans le Maine a été retrouvé mort

La police et le FBI ont passé vendredi plusieurs sites au peigne fin, notamment des zones rurales ou forestières et sondaient les fonds d’une rivière près de laquelle a été retrouvée la voiture du principal suspect.

«Soupir de soulagement»

Mercredi soir, armé d’un fusil semi-automatique, cet homme avait ouvert le feu dans un bowling de Lewinston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36 000 habitants, tuant 18 personnes et faisant 13 blessés.

Vigilance

En fin d’après-midi et alors que le suspect n’avait toujours pas été localisé, les autorités locales avaient annoncé la levée du confinement de la zone, tout en prévenant que la situation restait «dangereuse», et en appelant les habitants à rester «vigilants».

Quatre hommes en lien avec un centre d'éducation pour sourds et malentendants

Sept personnes ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant et trois blessés ont succombé à l’hôpital. Les victimes sont âgées de 14 à 76 ans. Parmi elles, un père et son fils de 44 et 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.