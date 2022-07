Aux Etats-Unis: Le suspect de la tuerie du 4-Juillet inculpé de sept meurtres

Aux États-Unis : Le suspect de la tuerie du 4-Juillet inculpé de sept meurtres

Le jeune homme accusé d'avoir ouvert le feu lors des célébrations de la fête nationale américaine, à Highland Park, a été inculpé de sept meurtres et pourrait passer le reste de sa vie en prison.

Robert Crimo s'était «habillé en femme pour cacher son identité et pourrait avoir porté une perruque de cheveux longs pour cacher ses tatouages au visage, avait-il poursuivi, ajoutant qu'il avait ensuite abandonné son arme et s'était fondu dans la masse des gens qui fuyaient. L'homme, surnommé Bobby, a tiré plus de 70 fois, faisant sept morts et au moins 35 blessés, selon un bilan de la police, mardi. La vice-présidente américaine Kamala Harris s'est rendue sur place mardi soir.