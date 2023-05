États-Unis: Le suspect d’un quintuple meurtre au Texas arrêté

Il est accusé d’avoir ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi à l’intérieur d’une maison de Cleveland, près de Houston, tuant cinq personnes, toutes originaires du Honduras et âgées de 9 à 31 ans.

Expulsé des États-Unis vers le Mexique à quatre reprises

Plus de 250 agents locaux et fédéraux recherchaient depuis plusieurs jours le suspect dans cet État du sud des États-Unis où pullulent les armes à feu. Les autorités avaient offert une prime de 80 000 dollars pour toute information permettant de le localiser.

«Je veux simplement remercier la personne qui a eu le courage et la bravoure d’appeler pour donner la localisation du suspect», a déclaré l’agent Jimmy Paul du FBI lors de la conférence de presse.

«Exécution»

Selon les autorités locales, le suspect s’exerçait au tir dans son jardin quand des voisins lui ont demandé de cesser le tapage afin qu’un bébé puisse dormir. En réaction, il est entré dans la maison de ses voisins et a tiré «comme pour une exécution, essentiellement dans la tête» de plusieurs habitants, a déclaré le shérif Greg Capers du comté de San Jacinto. Parmi les survivants, trois enfants «couverts du sang des femmes qui s’étaient allongées sur eux pour les protéger» ont été découverts et secourus, a-t-il ajouté.

Ce fait divers a suscité une forte émotion aux États-Unis et au Honduras, petit pays d’Amérique centrale d’où étaient originaires les jeunes victimes. Il s’inscrit dans une récente succession tragique d’interactions banales ayant dégénéré en bains de sang dans le pays. En avril, une femme de 20 ans a été tuée par balle dans l’État de New York, après s’être engagée en voiture par erreur dans l’allée d’un domicile privé.

Les prières «ne suffisent pas»

Plus d'armes individuelles que d'habitants

Le ministre hondurien des Affaires étrangères, Enrique Reina, a de son côté demandé que le suspect réponde de ses actes «selon toute la rigueur de la loi». Les États-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants, et elles sont à l’origine de plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.