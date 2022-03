Vol de diamants à Bruxelles : Le suspect lorrain nie toute implication

METZ - Le Messin arrêté mardi pour avoir participé à un vol de 50 millions de dollars de diamants en février à l'aéroport de Bruxelles nie toute participation.

«Marc Bertolbi nie formellement toute participation au braquage et attend avec impatience son extradition vers la Belgique pour pouvoir s'expliquer de ces accusations», a déclaré mercredi l'avocat, Me Olivier Rondu. Le suspect, originaire du département de la Moselle, où se trouve Metz, est âgé de 43 ans. Il dispose de plusieurs propriétés connues à Metz, à Antibes et Cannes, dans le sud de la France, et à Casablanca (Maroc), devenue sa résidence principale et où il vit avec sa compagne.