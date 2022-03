Attentat manqué de New York : Le suspect menace les USA dans une vidéo

Le Pakistanais qui avait préparé des attentats manqués à Times Square, à New York, avait fait part de ses intentions dans une vidéo où il se montrait menaçant envers les États-Unis.

Le Pakistanais Faisal Shahzad, accusé d'être à l'origine d'un attentat manqué sur Times Square à New York en mai, est apparu dans une vidéo enregistrée avant son arrestation et diffusée mercredi par la chaîne Al-Arabiya, affirmant préparer des attentats contre les États-Unis.

«Cette attaque contre les États-Unis vengera tous les moudjahidines (combattants de l'islam) (...) et les musulmans opprimés, y compris (...) Abou Moussab Al-Zarqaoui», le chef d'Al-Qaïda en Irak tué en 2006, a affirmé le Pakistanais. «Je vais mener ces attaques en leur nom, et j'espère que cela va plaire aux musulmans», a-t-il encore assuré dans cette vidéo, premier enregistrement attestant de ses liens avec l'attentat manqué et avec Al-Qaïda.

La chaîne Al-Arabiya, basée à Dubaï, a expliqué que la vidéo durait 40 minutes et que Shahzad y apparaissait aussi en compagnie de Faqir Mohammed, le chef taliban pour la région de Bajaur, au Pakistan. Ces extraits n'ont pas été diffusés.«Avec le Jihad (guerre sainte), les bases de l'islam peuvent être renforcées et le monde d'Allah et sa religion vont prédominer», a encore dit Faisal Shahzad. «L'abandon du Jihad détruit la religion et place les musulmans dans une position insultante, puisqu'on leur vole leurs terres et leur identité», a ajouté le suspect.