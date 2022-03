Attentat manqué de New York : Le suspect présenté à la justice mardi

L'homme d'origine pakistanaise, interpellé lundi soir dans le cadre d'une tentative d'attentat à la voiture piégée samedi à Times Square, devrait comparaître mardi devant le tribunal, ont annoncé les autorités américaines.

Le suspect, Faisal Shahzad, a été placé en garde à vue lundi soir par les agents du FBI et la police locale alors qu'il tentait de quitter les États-Unis, selon des responsables américains. Il a été reconnu par des douaniers à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, vers minuit (5h45 à Luxembourg), et arrêté, a annoncé mardi le ministre de la Justice Eric Holder.