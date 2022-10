BGL Ligue : Le Swift domine Differdange dans la douleur

Dans une première mi-temps dominée aux points par Differdange, le Swift s’est appuyé sur son efficacité pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Et comme à chaque fois, c’est le duo Rayan Philippe-Dominik Stolz qui a dicté sa loi. Le premier a d’abord centré pour la tête du second (0-1, 15e). L’ancien Dijonnais a ensuite créé le décalage qui a abouti à une faute dans la surface de Gianni Monteiro sur Dominik Stolz (30e). Rayan Philippe a transformé la sentence (0-2, 30e), et compte désormais 11 buts et 11 passes décisives en 8 matches cette saison.