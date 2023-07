Champions League: Un pénalty raté, deux concédés: le Swift éliminé par le Slovan Bratislava

Le gros fait de la première mi-temps est venu à la huitième minute quand Vladimir Weiss a commis une faute sur Dejvid Sinani à l’entrée de la surface et concédé un penalty. Comme à l'aller, c'est l'Allemand Dominik Stolz qui a tenté sa chance, mais cette fois-ci, il n'a pas trompé l’international canadien Milan Borjan. Le Swift aura encore plusieurs occasions sans réellement apporter le danger.

Le Slovan Bratislava se montrera plus dangereux en fin de première mi-temps notamment dans les arrêts de jeu avec une frappe de Marko Tolic sera repoussée par Jerry Prempeh juste devant la ligne.

Weiss s'est permis une panenka sur le premier but.

Dès l’entame de la deuxième période, le Swift a poussé pour faire la différence et s'est procuré plusieurs occasions, sans réellement mettre en difficulté Milan Borjan. La tendance s'est néanmoins rapidement inversée. Après une accélération de Tigran Barseghyan dans les seize mètres du Swift, Cédric Sacras l'a accroché et l’arbitre a désigné le point de pénalty. Dans la foulée, l’expérimenté Vladimir Weiss, qui a connu la Premier League, la Liga et la Serie A, a converti son penalty d’une Panenka parfaitement ajustée (0-1 53e).