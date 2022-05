BGL Ligue: Le Swift et le F91 en piste pour la «finale»

«C'est la finale du championnat». Alors que seulement deux points séparent le Swift d'Aniello Parisi du leader dudelangeois à quatre journées de la fin, les deux équipes vont se retrouver dimanche (16 h) sur la pelouse du F91 pour un choc décisif. Les hommes de Carlos Fangueiro ont relancé le suspense en s'inclinant lors de leurs deux dernières sorties, contre le Fola (2-3) et à Strassen (3-1), et ont vu Hesperange leur reprendre six points pour s'offrir cette finale.