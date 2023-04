Football – BGL Ligue: Le Swift et le F91 s'imposent, énorme carton de Differdange à Käerjeng

Le Swift s'impose encore et reste leader.

La lutte au sommet entre le Swift, leader de BGL Ligue, et le F91, son dauphin, continue. Les deux clubs sont séparés de trois points en tête du championnat luxembourgeois de football. Et ils se sont imposés ce samedi en 24e journée. Le Swift a dominé Mondercange 2-1. Une victoire difficile contre le 13e du classement.

Le club d'Hesperange a en effet ouvert le score dès la 18e minute de jeux, par Zeghdane, mais Alunni a égalisé juste avant la demi-heure de jeu (29e). Stolz a finalement arraché la victoire pour le leader (64e). De son côté, Dudelange a déroulé contre Mondorf, s'imposant 3-0, avec des buts de Bojic (6e), Hadji (14e), Magno (33e) et Freire (90e+2).

Troisième du classement à neuf points du leader, le Progrès s'est aussi imposé 2-1 contre Strassen. On notera aussi dans cette 24e journée l'énorme carton de Differdange, 7e, sur la pelouse de Käerjeng, 14e. Le FCD03 l'a emporté… 0-8! Un triplé de Pomponi (34e, 38e, 83e), un doublé de Naïfi (31e, 69e) et des buts d'Oliveira (12e), Trani (81e) et Ambrosio (90e) ont transformé ce match en feu d'artifice. En tout, 30 buts ont été inscrits ce samedi en 8 matchs de BGL Ligue.