Foot luxembourgeois: Le Swift étrille le Fola en BGL Ligue, 8-1!

Face à une équipe du Fola en plein doute, le Swift a affiché beaucoup plus de maitrise, notamment au milieu. Après un premier arrêt d’Evan Da Costa devant Maurice Deville (11e), Rayan Philippe a ouvert le score d’un coup de patte tout en relâchement sur un ballon en profondeur (1-0, 21e). Disposant des meilleures occasions, le Swift a dû attendre une faute de Nenad Dragovic dans la surface pour doubler la mise sur un pénalty transformé par Dominik Stolz (41e, 2-0).

Quatrième revers de suite

En seconde période, Hesperange a continué de faire mal à une équipe du Fola dépassée qui a encaissé six buts en 28 minutes. Philippe, sur une belle combinaison (3-0, 47e), puis une jolie frappe (5-1, 61e) s’est offert un triplé pour porter son total de buts à neuf cette saison. Dominik Stolz y est aussi allé de son triplé (4-1, 47e et 7-1, 70e), tandis que Kevin Malget a profité de l’absence de marquage pour placer sa tête (6-1, 63e) et que Samïl Morabit enterrait définitivement le Fola (8-1, 73e).