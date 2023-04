Football/BGL Ligue: Le Swift fait un grand pas vers le titre au terme d’un match fou

Le Swift se rapproche du titre. Dans une rencontre sublime avec une seconde période irrespirable, Hesperange a trouvé des ressources insoupçonnées pour renverser un match qui semblait lui échapper, alors que Dudelange menait 1-3. Les hommes de Pascal Carzaniga ont inscrit trois buts en six minutes pour forcer leur destin et l'emporter (4-3). Avec six points d’avance en tête à cinq journées de la fin de la BGL Ligue, le Swift semble sur la voie royale pour conquérir le premier titre de champion de son histoire.