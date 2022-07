Football et justice : Le Swift Hesperange porte plainte contre la fédé luxembourgeoise et l'UEFA

HESPERANGE – Le club de BGL Ligue proteste contre des règles européennes et nationales, qu'il juge illégales. Il porte plainte devant le Tribunal de Luxembourg, en demandant l'avis de la Cour européenne de justice.

Le Swift n'est plus d'accord avec les règles du jeu. Le club de football d'Hesperange a annoncé le dépôt d'une plainte devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg contre les fédérations européenne (UEFA) et luxembourgeoise (FLF) de football. Le Swift réclame également un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour «violation de la libre concurrence, de la libre circulation des capitaux, de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation des services», selon un communiqué du club publié jeudi soir sur son site Internet.