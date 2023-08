Le Swift Hesperange poursuit son parcours européen

Accroché à la mi-temps après le nul (1-1) de l’aller , le Swift a finalement réussi à venir à bout des Gallois de The New Saints (3-2), ce mardi au Stade de Luxembourg, pour se hisser au 3e tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Après deux penalties ratés lors des deux dernières sorties du champion du Luxembourg, l’Allemand Dominik Stolz s’est vite rassuré en interceptant un mauvais ballon gallois avant de glisser le cuir entre les jambes du gardien (1-0, 2e).

Un break rapide

Une sortie en retard de Geordan Dupire a donné l’occasion à Mcmanus de s’offrir un doublé et de mettre Hesperange sous pression (3-2, 71e). Malgré les frappes cadrées par Daniel Davies (82e) et Jordan Williams (85e), les Luxembourgeois ont su préserver le score et affronteront le vainqueur de la rencontre entre les Monténégrins du Buducnost Podgorica et les Macédoniens de Struga (en cours mardi soir), au 3e tour de qualification dès la semaine prochaine.