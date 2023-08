Football: Le Swift Hesperange va devoir régler la mire

Pas assez tueur au pays de Galles, le Swift retrouve mardi The New Saints lors des qualifications de la Ligue Europa Conférence.

Stolz a manqué deux pénaltys en deux matches. Editpress

S'il souhaite participer pour la première fois de son histoire à la phase de poule de la Ligue Europa Conférence, le Swift va devoir être plus tueur devant les buts. Rejoint mardi dernier en fin de match (1-1) par The New Saints après avoir manqué plusieurs occasions de faire le break, Hesperange espère régler la mire, ce soir (20 h) au stade de Luxembourg, pour ses retrouvailles avec les Gallois au 2e tour de qualification retour de la C4.

«Je suis sûr qu'à partir du moment où on va commencer à marquer des buts, on va les enchaîner. À un moment, le ballon va finir par toucher le poteau et rentrer», tentait de rassurer hier soir Carlos Fangueiro. L'entraîneur du Swift avait déjà regretté le manque d'efficacité de son équipe lors de l'élimination face au Slovan Bratislava, il y a deux semaines en qualification de la C1.