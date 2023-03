Football/BGL Ligue: Le Swift s'en sort sur le fil face au Fola

Sur deux rencontres sans victoire après une défaite contre Pétange (2-1) et un nul contre Etzella (2-2), le Swift s’est procuré une pluie d’occasions en première mi-temps, sans parvenir à trouver la faille. La faute à un Emanuel Cabral inspiré sur sa ligne face à Mehdi Terki à la suite d’un corner (19e), puis sur la reprise de Ken Corral (28e). La faute également à la maladresse des attaquants du Swift. Moussa Seydi a frappé sur l’équerre (30e) et l’enchaînement contrôle-frappe de Rayan Philippe a frôlé le poteau (43e). Entre-temps, le Fola a bien failli ouvrir le score mais, seul dans la surface, Jules Diallo n’a pas cadré sa reprise (26e).

Pluie d'occasions manquées

Au retour des vestiaires, le Swift a maintenu la pression mais Corral a, à son tour, heurté les montants (50e). Le Fola a ensuite été tout proche de faire plier le Swift mais Ilyess Jeridi (53e) et Kévin Quinol (61e) ont manqué le cadre, alors que Geordan Dupire s’est interposé devant Diallo (55e) et Lucas Correia (59e). Après ce petit trou d’air, le Swift a continué sa marche en avant silencieuse. Lado Akhalaia (61e, 81e) et Clément Couturier (67e) ont manqué le cadre et la reprise de ce dernier a été arrêtée (64e).