Le Swift sacré champion du Luxembourg pour la première fois

Champion à deux journées de la fin

En deuxième mi-temps, les supporters du Swift présents à Wiltz avaient les yeux rivés à Rosport et des murmures traversaient les gradins à chaque évolution du score. Virtuellement champion à la mi-temps, le Swift ne l’était plus après le but de João Magno pour Dudelange. Mais Rosport a inscrit deux buts en fin de rencontre pour s’imposer (2-1) et offrir le titre au Swift à deux journées de la fin.