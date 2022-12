BGL Ligue – 16e journée : Le Swift termine 2022 par une 13e victoire

Hesperange s'est imposé 2-0 face à la Jeunesse samedi après-midi et prend provisoirement la tête de la BGL Ligue.

Le Swift reste invaincu (13 victoires et 2 matches nuls) après sa victoire 2-0 à domicile face à la Jeunesse grâce à un doublé de Dominik Stolz (11e et 60e). Hesperange s'empare du fauteuil de leader avant le match entre le F91 et Wiltz dimanche après-midi. Dans les autres rencontres, Pétange s'est facilement imposé face à Mondercange (5-2) tout comme Differdange qui a écrasé Hostert (0-5). Dans le bas du tableau, Rosport a battu Käerjeng 3-0.