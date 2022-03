Diplomatie : Le «syndrome de La Havane» dû à des ondes?

Des ondes électromagnétiques pourraient être à l’origine du mystérieux «syndrome de La Havane». Un acte délibéré?

Des ondes électromagnétiques pourraient être à l’origine du mystérieux «syndrome de La Havane» qui a frappé des diplomates et des militaires américains à travers le monde, ont indiqué mercredi les services de renseignement américains, soutenant ainsi la thèse d’attaques délibérées.

Selon un groupe d’experts consulté par les agences de renseignement, des ondes électromagnétiques et des ultrasons, émis à faible distance, pourraient avoir provoqué certains des «incidents anormaux de santé» (IAS), comme ils sont appelés dans le jargon administratif.

Des centaines examinés, «une fraction des IAS ne peut pas être facilement expliquée par des conditions environnementales ou médicales et ils pourraient être dus à des stimuli externes», précise le document. Selon ces experts, il est possible de concevoir des appareils faciles à dissimuler et capables d’envoyer des ondes électromagnétiques ou des ultrasons en direction d’une personne. Ils n’ont cependant pas précisé si ces appareils existaient déjà ni conclu que de telles attaques avaient effectivement été menées.