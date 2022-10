Au Luxembourg: «Le système de santé luxembourgeois repose sur des bases saines»

LUXEMBOURG - La Fédération des hôpitaux luxembourgeois répond à la démission de cardiologues au CHdN, et veut rendre la médecine hospitalière plus attractive.

La FHL est consciente des défis à relever. DR

Quelques jours après la démission de sept cardiologues du Centre Hospitalier du Nord (CHdN), la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) a réagi et adressé, lundi matin, tout son soutien au site d'Ettelbruck. Si la FHL «regrette profondément» cette «démission collective», elle a tenu quand même à répondre que «le système de santé luxembourgeois repose actuellement sur des bases saines».

L’affaire agite le CHdN et par ricochet l’ensemble du monde médical, poussant certains, dont l’Association des médecins et médecins-dentistes à y voir le symbole «d'une politique de santé ratée depuis des décennies contre les intérêts des patients et contre les médecins».

Manque général de ressources humaines

«Son financement est équitable, sa cohésion, sa performance et sa résilience sont bonnes», estime pourtant la Fédération des hôpitaux. Selon elle, la médecine hospitalière «assure un service de haut niveau 24h/24 et permet aux professionnels de prendre part à des projets de recherche».

Là où les sept cardiologues démissionnaires ont dénoncé des «cadences de travail infernales», la Fédération admet le manque général de ressources humaines pour les métiers de la santé en Europe. Mais a tenu à rappeler que le secteur hospitalier est, certes, celui de la médecine spécialisée mais il «est et doit rester celui des soins secondaires», que le virage ambulatoire «continue de se renforcer». L’hospitalisation de jour a représenté 44,8% du total des admissions en 2019 et presque la moitié en 2020.

Rémunération «juste» et formations

«La FHL constate néanmoins aussi un certain nombre de fragilités et de défis à relever», notait lundi Philippe Turk, président de la Fédération, appuyé par plusieurs confrères docteurs, issus des quatre hôpitaux du pays. «Notre système de santé repose sur l’attractivité de la médecine hospitalière», admettent ces professionnels qui ont avancé plusieurs pistes de réflexion. Parmi elles, «rémunérer justement les gardes et astreintes à l’hôpital» et même «créer une juste rémunération pour l’activité médicale hospitalière en lien avec l’organisation des services». Il est question aussi d’une intensification des formations des médecins généralistes et spécialistes.