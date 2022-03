Critiques des syndicats : Le système des bourses loin de faire l'unanimité

LUXEMBOURG - Trois jours après la présentation des grandes lignes du nouveau système d'attribution des aides pour les étudiants, OGBL, LCGB et UNEL montent au créneau pour critiquer la réforme.

Les sujets d'unité pour les syndicats sont plutôt rares. La question des conditions d'attribution des bourses étudiantes en fait clairement partie. Mardi, OGBL, LCGB et UNEL, principal syndicat des étudiants, ont fait savoir leur désaccord face à la réforme du système présentée vendredi en Conseil de gouvernement. Critique commune du nouveau système: la perte de revenus pour les ménages.

Alors que le LCGB dénonce «une détérioration par rapport à la situation actuelle», l'OGBL pointe du doigt «une perte généralisée pour tous les ménages gagnant plus de 1,5 fois le salaire social minimum» et l'UNEL «une réforme qui ne vise qu'à faire des économies». Dans le viseur des trois syndicats, les nouveaux critères ont été élaborés par le ministère de l'Éducation nationale. Que ces critères concernent la mobilité des étudiants, les revenus des parents ou bien encore l'absence d'une instance de contrôle.

Montant de 4 000 euros minimum

Divisant le système en trois parties - bourse de base, bourse de mobilité et bourse sociale -, la réforme entend réduire le coût global du système dans le budget de l'État. D'un montant de 180 millions d'euros annuels actuellement, le nouveau système prévoit une enveloppe de 109 millions d'euros annuels. Une somme destinée à satisfaire les quelque 25 000 dossiers déposés auprès du ministère. Une réduction des dépenses assumée par le gouvernement et dénoncée ouvertement par les syndicats. Pour ces derniers, la démarche de la coalition ne serait que l'expression d'«une volonté de ne plus faire des bourses étudiantes un investissement à long terme pour l'État».