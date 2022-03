Total League, play-offs : Le T71 et l'Amicale ont le trône en vue

Les clubs de Dudelange et de Steinsel se retrouvent, samedi, pour le choc de la 5e journée des play-offs de Total League.

Plusieurs crans au-dessus de tous leurs rivaux cette saison, le T71 et l'Amicale s'affrontent samedi à Dudelange. Si les deux formations devraient valider à cette occasion leur billet pour le Final Four, à cinq journées de la fin, elles se disputeront surtout l'avantage du terrain pour la fin de championnat, et une finale à laquelle elles sont promises. Déjà opposés en demies de la Coupe de Luxembourg (victoire du T71 66-75), Dudelange et Steinsel, qui n'ont chacun perdu que deux fois cette saison, en sont à une victoire partout dans leurs confrontations directes en championnat.