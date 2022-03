Législation au Luxembourg : Le tabac déjà réllement interdit à tous les mineurs?

LUXEMBOURG - En vigueur depuis une semaine, les nouvelles mesures de la loi antitabac ne sont pas encore appliquées dans tous les points de vente.

Deux mois pour s'adapter

Pourtant, les points de vente ont eu le temps de se mettre à jour, estime le ministère de la Santé, contacté par L'essentiel. Un délai de deux mois s'est en effet écoulé entre la publication de la loi au Journal Officiel et son entrée en vigueur «afin de laisser aux personnes concernées le temps de s'informer et de se mettre en conformité».

À Rombach, la frontière belgo-luxembourgeoise bien connue des fumeurs, la nouvelle législation semble mieux intégrée. «Nous avons mis de nouveaux autocollants aux caisses», explique le personnel de la station-service Aral. Non loin de là, le salarié d'un magasin d'alcool et de tabac est aussi bien informé: «même si cela ne changera rien car les jeunes trouvent toujours le moyen de contourner la règle, en demandant à des plus âgés d'acheter leurs cigarettes, nous avons eu la consigne de bien contrôler les cartes d'identité et de ne pas vendre aux moins de 18 ans», explique-t-il.