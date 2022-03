Le tabagisme passif reconnu maladie professionnelle

Depuis mardi, un employé français qui subit les cigarettes de ses collègues va pouvoir être indemnisé par la sécurité sociale.

Téléopératrice depuis 1992, elle était exposée à la fumée provenant des salles fumeurs de son entreprise. Elle avait alerté dès 2004 son employeur sur les problèmes de santé ainsi occasionnés et demandé la reconnaissance de ses troubles respiratoires comme maladie professionnelle.

La commission de Réforme de l'Etat de Meurthe-et-Moselle avait émis un avis favorable à sa requête, en 2006, et retenu un taux d'invalidité partielle permanente (IPP) de 10%.

L’agence Entreprises Grand Est de France Telecom s’y était opposée et avait même sanctionné la salariée. Elle s'est vue assigner « à des postes de manutention sans aucun rapport avec ses qualifications et son expérience » précise le CNCT. Sa victoire en est donc d'autant plus spectaculaire.