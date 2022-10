Allemagne : Le tableau était accroché à l’envers depuis 1944

«New York City 1», œuvre du peintre néerlandais Piet Mondrian se composant de traits rouges, jaunes et bleus, était retournée depuis trois quarts de siècle, à New York, puis à Düsseldorf.

Un tableau du peintre néerlandais abstrait Piet Mondrian est accroché depuis plus de 75 ans dans le mauvais sens, ont découvert, cette semaine, les responsables du musée Kunstsammlung de Düsseldorf, où il est actuellement exposé. Une grande rétrospective qui lui est consacrée a commencé samedi dans cet établissement, avec pour point d’orgue la présentation du tableau «New York City 1», réalisé en 1941. Or cette peinture est exposée à l’envers, a révélé le musée cette semaine.

«Sur une photo de 1944, j’ai vu que la toile était dans l’autre sens sur un chevalet. Ça m’a intriguée», a déclaré, samedi, dans une interview au quotidien allemand FAZ Susanne Meyer-Büser, la commissaire de l’exposition. La peinture, composée de plusieurs traits rouges, jaunes et bleus se croisant en angles droits, a ensuite été exposée au Moma de New York, «un an plus tard», dans le mauvais sens, selon elle.

Sans signature

Piet Mondrian, né en 1872, est l’une des principales figures du mouvement artistique néerlandais appelé «De stijl» («Le style», en français), connu pour ses lignes horizontales et verticales et ses couleurs primaires. En 1940, le peintre est parti pour les États-Unis, à New York. Les quadrillages rectilignes de ses peintures sont inspirés du tracé et des gratte-ciel de la ville américaine. L’artiste est mondialement connu, notamment, pour sa toile «Victory Boogie Woogie», considérée comme l’une des œuvres les plus importantes du XXe siècle.