Football : Le tacle assassin d'un joueur du FC Metz

Le geste violent et dangeureux d'un joueur du FC Metz, lors dela rencontre de Ligue 2 face à Guingamp, fait le tour de la toile depuis lundi soir.

«Image dingue, invraisemblable, ce tacle horrible…» Le commentateur français du match fou entre Metz et Guingamp a peiné à trouver les mots pour qualifier le geste dangereux qui a valu au milieu haïtien de Metz, Danley Jean-Jacques, un carton rouge indiscutable.

On joue la 56e minute et le FC Metz est déjà réduit à neufs hommes quand le joueur de 22 ans, emporté par son élan, se jette, les deux pieds en avant, sur le genou du milieu de Guingamp, Tristan Muyumba. Ce dernier, malgré un vol plané spectaculaire, à pu reprendre la rencontre. A 8 contre 11, les Grenats ont finalement encaissé 3 autres buts et se sont inclinés 6-3.