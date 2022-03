Brésil : Le tagueur du Christ se repent de son pêché

Un peintre en bâtiment de 28 ans ayant tagué la célèbre statue du Christ aux bras ouverts qui surplombe Rio s'est livré jeudi à la police et s'est dit honteux de ses actes.

«Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression d'être un trafiquant de drogue recherché, un criminel», a déclaré Paulo Souza dos Santos. «Je suis un travailleur, un chef de famille. Je sais que j'ai mal fait. J'ai demandé pardon à Dieu et je veux demander pardon à tout le monde», a-t-il ajouté.

Mercredi, la police avait diffusé dans la presse de nombreuses photos du jeune homme et de son complice de 26 ans qui est toujours en fuite. Le tagueur restera en liberté dans l'attente de son procès pour délit environnemental et discrimination religieuse. Il encourt entre un et quatre ans de prison.